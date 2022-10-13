Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника
Милинкович-Савич не дешево обойдется клубам.
Президент Лацио Клаудио Лотито рассазал, во сколько оценил центрального полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
"У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в Ювентус или какой-либо другой клуб.
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Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет", – сказал Лотито в интервью Il Messaggero.
В текущем сезоне на счету Милинковича-Савича 3 гола и 7 ассистов в 9 матчах Серии А.