Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника

Президент Лацио Клаудио Лотито рассазал, во сколько оценил центрального полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в Ювентус или какой-либо другой клуб.

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Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет", – сказал Лотито в интервью Il Messaggero.

В текущем сезоне на счету Милинковича-Савича 3 гола и 7 ассистов в 9 матчах Серии А.