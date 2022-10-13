iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника

Милинкович-Савич не дешево обойдется клубам.
Сегодня, 22:24
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
0 0 0

Президент Лацио Клаудио Лотито рассазал, во сколько оценил центрального полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в Ювентус или какой-либо другой клуб.

Читайте также: Ювентус намерен приобрести лидера Лацио

Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет", – сказал Лотито в интервью Il Messaggero.

В текущем сезоне на счету Милинковича-Савича 3 гола и 7 ассистов в 9 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Сергей Милинкович-Савич
0 0 0

Статьи по теме

Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину
Специя без Коваленко с разгромным счетом уступила Лацио Специя без Коваленко с разгромным счетом уступила Лацио
Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры
Наполи в непростом матче одолел Лацио Наполи в непростом матче одолел Лацио
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа23:27
Самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером
Европа23:26
Анри объяснил, почему Вернер провалился в Челси
Лига Европы22:55
Буде-Глимт - Арсенал 0:1 Видео гола и обзор матча
Лига конференций22:48
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы22:46
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы22:41
Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы22:27
Динамо - Ренн 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги Европы
Европа22:24
Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника
Лига Европы22:11
Динамо лишилось всяческих шансов на плей-офф Лиги Европы
Лига Европы21:52
Арсенал без Зинченко добыл минимальную победу над Буде-Глимт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK