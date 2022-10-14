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Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ в общей группе

Аргентинец может помочь своей команды в матче с Марселем.
Сегодня, 16:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Лионель Месси может принять участие в следующем матче клуба. Об этом сообщает издание RMC Sport.

35-летний аргентинец провел тренировочное занятие в преддверии игры чемпионата Франции против Марселя. Кроме того, на пресс-конференции главный тренер команды Кристоф Гальтье подтвердил, что Месси будет доступен для участия в матче, однако в зависимости от его состояния.

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Напомним, Лео из-за травмы пропустил последние две игры команды против Реймса (0:0) и Бенфики (1:1).

Матч ПСЖ - Марсель состоится в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси
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