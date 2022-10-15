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Хави: Атмосфера Эль Класико возбуждает меня в сексуальном плане

Испанский специалист поделился мыслями в преддверии самого принципиального противостояния Испании.
Сегодня, 17:04
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images
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В воскресенье, 16 октября, состоится центральный матч первого круга испанской Ла Лиги - Эль Класико: Реал против Барселоны.

Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес, выступая на предматчевой пресс-конференции, заявил, что будет готов уйти из команды, если поймет, что он действует ей во вред.

"Я стараюсь выслушивать всю критику. Но я не слишком зацикливаюсь на этом. Я фокусируюсь на работе. Мы должны продолжать работать, чтобы победить завтра", - цитирует испанца Barca Universal.

"Я по-прежнему настаиваю на том, что мы на правильном пути. Мы забили 20 голов в чемпионате, пропустили только один. Мы лучше, чем были раньше. Это правда, что нам нужно совершенствоваться в Европе, но это касается каждого вновь начатого проекта. Мы лучше играем в лиге. Завтра будет тяжелый матч, и мы должны работать над его победой". 

"Я фанат Барселоны. Я хочу лучшего для клуба. Если я почувствую, что больше ничего не могу делать, я пойду домой. Но пока все нормально".

"Мне нравится играть против Реала. Я люблю соревновательность, и мне всегда нравится принимать участие в таких матчах. Эль Класико на Камп Ноу тоже имеет особый вкус с атмосферой болельщиков. Возможно, это не правильная фраза, но атмосфера Эль Класико меня возбуждает в сексуальном плане".

Напомним, что матч Реал - Барселона начнется в 17:15 по киевскому времени. А следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой трансляции.

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