Аталанта Малиновского поднялась на первое место благодаря победе над Сассуоло
В рамках десятого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле встретилась с Сассуоло.
Бергамаски обыграли "нероверди" со счетом 2:1. Голами отметились Марио Пашалич и Адемола Лукман.
Коллектив Джан Пьеро Гасперини благодаря победе поднялся на первое место, имея 24 очка в своем активе.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский просидел весь матч на скамейке запасных.
Аталанта - Сассуоло 2:1
Голы: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 - Кирьякопулос, 41
Аталанта: Спортьелло – Околи, Демирал, Скальвини, Соппи (Дзортеа, 81), Мехле (Руджери, 81) – Де Рон, Копмейнерс, Пашалич – Лукман (Бога, 68), Муриэль (Гейлунд, 68).
Сассуоло: Консигли – Рожериу, Феррари, Эрлич, Толян – Торстведт (Траоре, 65), Лопез, Фраттези, Кирьякопулос (Матеус, 65), Д'Андреа (Берарди, 56, Алварес, 79) – Пинамонти.
Предупреждения: Скальвини, Кирьякопулос, Пинамонт, Торстведт, Феррари.