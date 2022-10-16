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Аталанта Малиновского поднялась на первое место благодаря победе над Сассуоло

Украинец провел весь матч на скамейке запасных.
Сегодня, 00:28
Аталанта / Getty Images
Аталанта / Getty Images
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В рамках десятого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле встретилась с Сассуоло.

Бергамаски обыграли "нероверди" со счетом 2:1. Голами отметились Марио Пашалич и Адемола Лукман.

Коллектив Джан Пьеро Гасперини благодаря победе поднялся на первое место, имея 24 очка в своем активе.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский просидел весь матч на скамейке запасных.

Аталанта - Сассуоло 2:1

Голы: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 - Кирьякопулос, 41

Аталанта: Спортьелло – Околи, Демирал, Скальвини, Соппи (Дзортеа, 81), Мехле (Руджери, 81) – Де Рон, Копмейнерс, Пашалич – Лукман (Бога, 68), Муриэль (Гейлунд, 68).

Сассуоло: Консигли – Рожериу, Феррари, Эрлич, Толян – Торстведт (Траоре, 65), Лопез, Фраттези, Кирьякопулос (Матеус, 65), Д'Андреа (Берарди, 56, Алварес, 79) – Пинамонти.

Предупреждения: Скальвини, Кирьякопулос, Пинамонт, Торстведт, Феррари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Серия А Руслан Малиновский
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