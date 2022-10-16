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Аталанта - Сассуоло 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 07:22
Аталанта обыграла Сассуоло / Getty Images
Аталанта обыграла Сассуоло / Getty Images
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В субботу, 15 октября, Аталанта в рамках десятого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сассуоло.

Команда Джан Пьеро Гасперини одержала победу со счетом 2:1 и поднялась на первое место в Серии А.

Бергамаски пропустили первыми, но еще до перерыва отыгрались усилиями Марио Пашалича. В дебюте второй половины встречи Адемола Лукман забил победный мяч.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.

Аталанта с 24 очками лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая на один балл Наполи, но у неаполитанцев на один сыгранный матч меньше. Сассуоло с 12 пунктами идет на девятом месте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Сассуоло:

Аталанта - Сассуоло 2:1

Голы: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 - Кирьякопулос, 41

Аталанта: Спортьелло - Околи, Демирал, Скальвини, Соппи (Дзортеа, 81), Мехле (Руджери, 81) - Де Рон, Копмейнерс, Пашалич - Лукман (Бога, 68), Муриэль (Гейлунд, 68).

Сассуоло: Консильи - Рожериу, Феррари, Эрлич, Толян - Торстведт (Траоре, 65), Лопез, Фраттези, Кирьякопулос (Матеус, 65), Д'Андреа (Берарди, 56, Алварес, 79) - Пинамонти.

Предупреждения: Скальвини, Кирьякопулос, Пинамонт, Торстведт, Феррари.

Источник: MEGOGO

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