Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу

Лондонский клуб в гостях добыл важные три очка.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 11 тура АПЛ Астон Вилла принимала Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Астон Вилла пыталась дожать соперника, создавая опасные моменты у ворот соперника, однако всего две удачные атаки от "синих" решили исход встречи.

Хавбек Челси Мэйсон Маунт отличился дублем, забив на 6-й и 65-й минутах мачта, тем самым став героем встречи.

После 11 туров Астон Вилла идет на 16 месте с 9 очками, а Челси занимает 4 строчку, набрав 19 баллов.

Астон Вилла - Челси 0:2

Голы: Маунт, 6, 65

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Янг, Макгинн (Коутиньо, 74), Дуглас Луис, Рэмзи (Дендонкер, 78), Ингз, Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 66).

Челси: Аррисабалага, Тиаго Силва, Кукурелья (Аспиликуэта, 46), Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 65), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Кулибали, 46), Стерлинг (Броя, 89), Обамеянг (Галлахер, 58).

Предупреждения: Чилуэлл (33), Кулибали (61), Маунт (83).