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Наполи в голевой перестрелке сумел добыть победу над Болоньей

Неаполитанцы вернули себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Сегодня, 21:25
Наполи - Болонья / Getty Images
Наполи - Болонья / Getty Images
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В воскресенье, 16 октября, в рамках 10 тура Серии А Наполи принимал Болонью. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Зрители смогли увидеть голы лишь под занавес первого тайма. На забитый мяч форварда Джошуа Зиркзее Наполи ответил голом защитника Жуана Жезуса.

После этого команды ушли в раздевалку, однако свой забивной запал не успел остыть. Хозяева смогли уже выйти вперед, однако спустя пару минут Муса Барроу вновь возобновил паритет.

Финальную точку в данной встрече удалось поставить форварду неаполитанцев Виктору Осимхену. Нигериец своим голом принес три балла в "копилку" клуба.

После 10 туров Наполи идет на первом месте с 26 очками, а Болонья занимает 17 строчку, набрав 7 баллов.

Наполи - Болонья 3:2

Голы: Жезус, 45, Лосано, 49, Осимхен, 69 - Зиркзее, 41, Барроу, 51

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 76) - Лоботка (Демме, 82), Зелиньски, Ндомбеле (Элмаз, 71) - Политано (Лосано, 46), Кварацхелия, Распадори (Осимхен, 46).

Болонья: Скорупски - Пош (Ликояннис, 77), Бонифаци, Лукуми, Камбьязо (Де Сильвестри, 89) - Медель (Моро, 71), Эбишер (Сансоне, 77), Домингес - Фергюсон, Зиркзее, Барроу.

Предупреждения: Домингес, Мотта, Скорупски, Сансоне, Ликояннис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи болонья Серия А
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