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Милан уверен в продлении контракта с Леау

Ничто не должно помешать заключению новой сделки, по которой португальский вингер останется на Сан-Сиро на многие годы.
Сегодня, 13:02
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images
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Рафаэль Леау является одним из лучших, если не лучшим игроком Милана на протяжении последних нескольких лет.

Контракт 23-летнего португальца с "россонери" подойдет к своему завершению летом 2024 года. И чтобы вновь не потерять основного игрока бесплатно, как это лучилось с Франком Кессье и Джанлуиджи Доннаруммой, клуб намерен в ближайшее время провести переговоры с отцом футболиста, который является его агентом.

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство Милана уверено в успешном заключении новой сделки с Рафаэлем, вокруг которого будет построена команда на годы вперед.

В действующем соглашении прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. В нынешнем сезоне Леау провел 13 матчей за Милан во всех турнирах, отметившись 4 голами и 8 ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А рафаэль леау
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