Севилья в напряженном матче сыграла вничью с Валенсией

Во вторник, 18 октября, в рамках 10 тура Ла Лиги Севилья принимала Валенсию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Гости сумели в самой начале встречи забить быстрый гол. Уже на 6-й минуте форвард Валенсии Эдинсон Кавани поразил ворота соперника. Игра стала активнее, моменты были у обеих сторон, однако на большее команд не хватило в первые 45 минут.

Во второй половине встречи "летучие мыши" приняли решение отыграть через "окопы". Валенсии хватило на чуть более 40 минут, после чего команда пропустила от Эрика Ламелы, который нашел брешь в обороне соперника.

Матч продлился до 102-й минуты. Гости заработали пенальти, который хотел реализовать капитан Хосе Гайя. Испанец мог стать героем встречи, однако им стал голкипер Севильи Буну, который отразил 11-метровый, сохранив один балл своей команде.

Севилья - Валенсия 1:1

Голы: Ламела, 86 - Кавани, 6

Севилья: Буну - Монтьель (Ламела, 46), Акунья (Дилэйни, 46), Ньянзу (Салас, 58), Кармона (Навас, 31), Теллес - Гомес, Оливер Торрес, Гудель, Иско (Ракитич, 69) - Рафа Мир.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье (Нико Гонсалес, 72), Джемерт, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя - Муса (Алмейда, 75), Гильямон, Мориба (Габриэл Паулиста, 75) - Кавани (Маркос Андре, 63), Лино (Клюйверт, 63).

Предупреждения: Лино, Фулькье, Дилэйни, Салас, Нико Гонсалес, Клюйверт.

Удаление: Салас