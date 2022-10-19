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Атлетико - Райо Вальекано 1:1 видео голов матча 18.10.22

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов мадридского дерби.
Сегодня, 07:58
Атлетико - Райо Вальекано / Атлетико Мадрид
Атлетико - Райо Вальекано / Атлетико Мадрид
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Во вторник, 18 октября, на Цивитас Метрополитано в рамках десятого тура испанской Ла Лиги сошлись Атлетико и Райо Вальекано. Встреча завершилась вничью 1:1.

Еще в первом тайме первый гол мадридского дерби на свой счет записал Альваро Мората. Но уже в добавленное арбитром время ко второй половине экс-форвард "матрасников" Радамель Фалькао с пенальти восстановил паритет, установив окончательный счет поединка.

Обзор матча:

Атлетико - Райо Вальекано 1:1
Гол: Мората, 20 - Фалькао, 90+2 пен

Атлетико: Грбич - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбиа, Витцель (Корреа, 61) - Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61).

Райо Вальекано: Димитриевски - Балиу, Мумин, Катена, Фран Гарсия - Гарсия (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон, Сисс, Оскар Валентин (Камельо, 61) - Фалькао.

Предупреждения: Савич, Сауль, Хименес.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Райо Вальекано
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