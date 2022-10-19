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Неймар был готов летом принять предложение Челси, но клубы не договорились

Одним конфликтом в Париже могло стать меньше.
Сегодня, 14:17
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images
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Минувшим летом вингер ПСЖ Неймар был максимально близок к тому чтобы покинуть французский клуб. Это было одним из условий Килиана Мбаппе при заключении нового контракта с чемпионами Франции.

Бразильцем предметно интересовались два английских клуба: Ньюкасл и Челси. Приоритетным для себя вариантом игрок выбрал именно "синих".

По информации испанского издания Diario Sport, Неймар был готов принять предложение лондонского клуба - он считал команду Томаса Тухеля хорошим вариантом продолжения карьеры.

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Но переход так и не состоялся, так как ПСЖ и Челси так и не смогли прийти к согласию относительно стоимости трансфера. В итоге англичане приобрели у Манчестер Сити Рахима Стерлинга, а Неймар остался в Париже, где у него случился конфликт с Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси неймар ПСЖ АПЛ Лига 1
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