Неймар был готов летом принять предложение Челси, но клубы не договорились

Минувшим летом вингер ПСЖ Неймар был максимально близок к тому чтобы покинуть французский клуб. Это было одним из условий Килиана Мбаппе при заключении нового контракта с чемпионами Франции.

Бразильцем предметно интересовались два английских клуба: Ньюкасл и Челси. Приоритетным для себя вариантом игрок выбрал именно "синих".

По информации испанского издания Diario Sport, Неймар был готов принять предложение лондонского клуба - он считал команду Томаса Тухеля хорошим вариантом продолжения карьеры.

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Но переход так и не состоялся, так как ПСЖ и Челси так и не смогли прийти к согласию относительно стоимости трансфера. В итоге англичане приобрели у Манчестер Сити Рахима Стерлинга, а Неймар остался в Париже, где у него случился конфликт с Мбаппе.