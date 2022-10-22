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Иньеста: Игроков лучше Месси я еще не видел

Испанец в восторге от игры аргентинского гения.
Сегодня, 19:38
Месси и Иньеста / Getty Images
Месси и Иньеста / Getty Images
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Бывший хавбек Барселоны Андрес Иньеста считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

"Месси – лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Я правда никогда не видел такого футболиста, как он.

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В матчах и даже на тренировках он делает невероятные вещи. Для меня он номер один, и больше никого нет", – сказал Иньеста в интервью Barca Universal.

В текущем сезоне на счету аргентинца 6 голов и 9 ассистов в 11 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Андрес Иньеста
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