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Хави - о плей-офф Лиги чемпионов: Надежда – последнее, что можно потерять

Испанец не намерен опускать руки, несмотря на тяжелое положение команды.
Сегодня, 17:49
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави высказался перед игрой против Баварии в рамках Лиги чемпионов.

"Во многих случаях в Лиге чемпионов мы не сыграли на необходимом уровне. У меня было ощущение, что все в наших руках, но теперь ситуация уже не зависит от нас.

Верю ли я в чудеса? В такие чудеса... У нас есть маленькая надежда. Мы оказались в очень неприятной ситуации. Слишком многое указывает на то, что мы не пройдем.

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А что, если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда – последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, Барселона дома сыграет с Баварией в среду, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона хави
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