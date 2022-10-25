Линекер: Возвращение Месси в Барселону – моя мечта

Бывший футболист Барселоны Гари Линекер заявил, что ждет возвращения Лионеля Месси в команду.

"Я на это надеюсь, это моя мечта. Он мог бы вернуться на год, я бы с удовольствием на него посмотрел. Это было бы нечто особенное.

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То, как он покинул команду, огорчает – и меня, как фаната, и его самого", – заявил Линекер в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Месси 6 голов и 9 ассистов в 9 матчах Лиги 1.