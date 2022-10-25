iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Линекер: Возвращение Месси в Барселону – моя мечта

Именитый англичанин хочет вновь увидеть Лео в стане каталонского клуба.
Вчера, 22:25
Гари Линекер / Getty Images
Гари Линекер / Getty Images
0 0 0

Бывший футболист Барселоны Гари Линекер заявил, что ждет возвращения Лионеля Месси в команду.

"Я на это надеюсь, это моя мечта. Он мог бы вернуться на год, я бы с удовольствием на него посмотрел. Это было бы нечто особенное.

Читайте также: Иньеста: Игроков лучше Месси я еще не видел

То, как он покинул команду, огорчает – и меня, как фаната, и его самого", – заявил Линекер в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Месси 6 голов и 9 ассистов в 9 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Гари Линекер
0 0 0

Статьи по теме

Хави - о плей-офф Лиги чемпионов: Надежда – последнее, что можно потерять Хави - о плей-офф Лиги чемпионов: Надежда – последнее, что можно потерять
Тер Штеген записал на свой счет уникальное достижение Ла Лиги Тер Штеген записал на свой счет уникальное достижение Ла Лиги
Барселона - Атлетик 4:0 Видео голов и обзор матча 23.10.2022 Барселона - Атлетик 4:0 Видео голов и обзор матча 23.10.2022
Вальверде: Я хочу выиграть у Барселоны, но не из-за чувства мести Вальверде: Я хочу выиграть у Барселоны, но не из-за чувства мести
Помочь журналистам

Видео

Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022
Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:05
Реал на выезде сенсационно проиграл РБ Лейпцигу
Европа00:02
Шахтер гарантировал себе еврокубковую зиму
Вчера, 23:51
Лига Чемпионов23:51
Шахтер удержал ничью против Селтика
Украина23:46
Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб, не сыграв ни одного матча
Лига Чемпионов23:38
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
ММА23:23
Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон
Лига Чемпионов23:11
Cелтик - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча 25.10.2022
Киберспорт22:59
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Лига Чемпионов22:44
РБ Зальцбург - Челси 1:2 Видео голов и обзор матча 25.10.2022
Европа22:25
Линекер: Возвращение Месси в Барселону – моя мечта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK