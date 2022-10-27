"Сочувствуем тебе": Левандовски посетил раздевалку Баварии

Бывшие партнеры по команде переживают за успехи поляка.

Форвард Барселоны Роберт Левандовски зашел в раздевалку Баварии после поражения (0:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиге чемпионов. Поляк решил пообщаться с бывшими партнерами по команде.

"Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен", – сказал атакующий полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер.

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Напомним, Барселона вылетела из Лиги чемпионов, набрав всего 4 балла за 5 туров, тем самым клуб продолжит свои выступления уже в Лиге Европы.

В текущем сезоне на счету Левандовски 12 голов и 4 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.