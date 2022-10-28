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Робертсон: Холанда и Нуньеса сравнивают лишь из-за позиции и трансфера в одно окно

Шотландец встал на защиту своего партнера по команде.
Сегодня, 15:20
Холанд и Нуньес / Getty Images
Холанд и Нуньес / Getty Images
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Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон высказался о сравнении форвардов Дарвина Нуньеса с Эрлингом Холандом.

"Их сравнивают лишь потому, что они играют на одной позиции и перешли в АПЛ в одно трансферное окно. Но это нечестно по отношению к игрокам.

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Они оба великолепны, и мы в восторге от того, что Дарвин с нами. Он еще молод, о чем все забывают, но свои моменты использует. Возможно, он сыграл не так много из-за дисквалификации и травм, возможно, он еще адаптируется, но он подходит к лучшей форме. В матче с Аяксом было видно, насколько он опасен, какие проблемы он создает. Соперники уже опасаются его", – сказал Робертсон в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету норвежца 17 голов и 3 ассиста, в то время как уругваец отметился лишь 3-мя голами и одной результативной передачей в рамках АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес
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