Холанд получил повреждение в матче Лиги чемпионов с Боруссией Д

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд получил повреждение во время матча группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (0:0).

Норвежский бомбардир провел на поле первый тайм, после чего был заменен в перерыве поединка.

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"Почему я заменил Холанда? Было три момента. Во-первых, я увидел, что он устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге. Поэтому он не смог выйти на второй тайм.

В перерыве я пообщался с врачами, и они были обеспокоены. Но потом я увидел, что Холанд ходит более или менее нормально. Посмотрим", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что в текущем сезоне Холанд уже отличился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 16 матчах в составе Манчестер Сити во всех турнирах.