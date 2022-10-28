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Симеоне - о вылете из Лиги чемпионов: Без разницы, что обо мне думают

Аргентинец не замечает критику со стороны окружающих.
Сегодня, 19:53
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images
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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о положении дел команды после вылета из Лиги чемпионов.

"Очевидно, мы разочарованы тем, что после всех приложенных усилий не достигли одной из поставленных целей. Это сложно. Но жизнь продолжается, завтра у нас будет важный матч. Нужно продолжить в том же духе, что и после матча с Севильей. Думаю, команда в порядке. Я по-прежнему считают, что команда в порядке.

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Нам необходимо хорошо сыграть завтра. Нужно продолжать работать и отдавать все силы. Я думаю лишь о том, что ждет нас впереди. "Без разницы, что обо мне думают", – говорил один великий испанский писатель. У меня такое же мнение. Ничего еще не закончилось", – сказал Симеоне в интервью Marca.

Напомним, в субботу, 29 октября, состоится матч между Атлетико и Кадисом. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Диего Симеоне
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