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Манчестер Сити без Холанда обыграл Лестер

"Горожане" добыли минимальную победу над соперником.
Сегодня, 16:29
Лестер - Ман Сити / Getty Images
Лестер - Ман Сити / Getty Images
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В субботу, 29 октября, в рамках 14 тура АПЛ Лестер встречался с Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне. Бельгиец отличился на 49-й минуте.

Отметим, ключевой форвард гостевой команды Эрлинг Холанд пропускал матч из-за травмы. Норвежец является лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 17 голов.

После 14-ти туров Лестер идет на 17-м месте с 11-ю очками, а Манчестер Сити идет на первой строчке с 29-ю баллами.

Лестер - Манчестер Сити 0:1
Гол: Де Брюйне, 49

Лестер: Ворд - Амарти, Сьюнджю (Дака, 72), Фас - Кастань, Дьюзбери-Голл (Н. Менди, 46), Тилеманс, Джастин - Мэддисон, Барнс - Варди (Ихеаначо, 71)

Ман Сити: Эдерсон - Аканджи (Диаш, 72), Стоунз, Ляпорт, Канселу - Родри, Де Брюйне - Бернарду Силва, Гюндоган, Грилиш - Альварес (Фоден, 77)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер Манчестер Сити
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