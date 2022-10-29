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ПСЖ добыл волевую победу над Труа

Парижане в голевой перестрелке оказались сильнее соперника.
Сегодня, 20:13
ПСЖ - Труа / Getty Images
ПСЖ - Труа / Getty Images
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В субботу, 29 октября, в рамках 13 тура Лиги 1 ПСЖ принимал Труа. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:3.

В самом начале встречи гости сумели забить в ворота звездного соперника, что изрядно разозлило парижан. ПСЖ к середине тайма отыгрался, однако уже во второй половине встречи Труа словил хозяев на контратаке, вновь выйдя вперед.

После этого эпизода звездная тройка Месси - Мбаппе - Неймар вырвала победу для своей команды, забив по голу.

После 13 туров ПСЖ идет на первом месте с 35-ю очками, а Труа занимает 11-е место, набрав 13 баллов.

ПСЖ – Труа 4:3

Голы: Соллер, 24, Месси, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 76 – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

ПСЖ: Доннарумма - Мукиэле, Кимпембе (Маркиньош, 59), Рамос, Бернат (Мендеш, 85) - Витинья (Руис, 59), Верратти (Сарабия, 85), Солер, Месси, Неймар - Мбаппе.

Труа: Галло - Конте (Ляруси, 72), Сальмье, Палмер-Браун, Просо, Т. Бальде (Рипар, 72) - Одобер (Палаверса, 81), Чавалерин (Дингом, 88), Н'Гессан (Угбо,  81), Рони – Бальде.

Предупреждение: Просо, Галло, Рони.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Труа
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