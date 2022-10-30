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Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников мира сейчас

Итальянский специалист в восторге от своего подопечного.
Сегодня, 15:50
Вальверде и Анчелотти / Getty Images
Вальверде и Анчелотти / Getty Images
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о текущей форме хавбека клуба Федерико Вальверде.

"Думаю, он один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас, это точно.

Его прогресс стал для всех сюрпризом. Он может практически все", – сказал Анчелотти в интервью AS.

В текущем сезоне на счету 24-летнего уругвайца 6 голов и 1 ассист в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Анчелотти готов порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Федерико Вальверде
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