Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников мира сейчас

Итальянский специалист в восторге от своего подопечного.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о текущей форме хавбека клуба Федерико Вальверде.

"Думаю, он один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас, это точно.

Его прогресс стал для всех сюрпризом. Он может практически все", – сказал Анчелотти в интервью AS.

В текущем сезоне на счету 24-летнего уругвайца 6 голов и 1 ассист в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Анчелотти готов порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон.