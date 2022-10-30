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Тренер Брюгге объяснил, почему не включил Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии

Наставник бельгийской команды рассказал, чего требует от украинского нападающего.
Сегодня, 20:40
Роман Яремчук / clubbrugge.be
Роман Яремчук / clubbrugge.be
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Главный тренер Брюгге Карл Хуфкенс высказался об отсутствии украинского нападающего Романа Яремчука в заявке команды на недавний матч 15-го тура чемпионата Бельгии с Остенде (4:2).

"С Романом нет никаких структурных проблем. Пока мы не решили, как заполнить позицию нападающего. В будущем, я не думаю, что это останется проблемой.

Это не обязательно тактический вопрос. Я хочу видеть больше интенсивности и драйва. В будущем Роман должен сделать что-то в этом плане. Это мое послание ему", - приводит слова Хуфкенса Nieuwsblad.

Напомним, что Яремчук оказался вне заявки команды на матч чемпионата с Остенде, а его отсутствие, как сообщалось, не было связано с возможной травмой.

В текущем сезоне украинский форвард в составе Брюгге принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук чемпионат Бельгии
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Тренер Брюгге объяснил, почему не включил Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии
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