Симеоне назвал свою главную цель в тренерской карьере

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заявил, что хочет намерен стать обладателем Лиги чемпионов во главе мадридского клуба.

"Несомненно, Лига чемпионов давит на меня, ведь я знаю, что один финал мы проиграли по пенальти, а другой – на 93-й минуте. Но я очень нацелен на это.

Читайте также: Атлетико определился с будущим Симеоне в клубе

Продолжу настаивать на победе в Лиге чемпионов до тех пор, пока буду иметь возможность работать с этим клубом. Нам ее не хватает", – сказал Симеоне в интервью GSFN.

Напомним, в нынешнем сезоне Атлетико не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы с Брюгге, Порту и Байером.