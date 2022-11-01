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Симеоне назвал свою главную цель в тренерской карьере

Аргентинец намерен выиграть с "матрасниками" Лигу чемпионов.
Сегодня, 12:25
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images
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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заявил, что хочет намерен стать обладателем Лиги чемпионов во главе мадридского клуба.

"Несомненно, Лига чемпионов давит на меня, ведь я знаю, что один финал мы проиграли по пенальти, а другой – на 93-й минуте. Но я очень нацелен на это.

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Продолжу настаивать на победе в Лиге чемпионов до тех пор, пока буду иметь возможность работать с этим клубом. Нам ее не хватает", – сказал Симеоне в интервью GSFN.

Напомним, в нынешнем сезоне Атлетико не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы с Брюгге, Порту и Байером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Диего Симеоне
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