Атлетико определился с будущим Симеоне в клубе

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне продолжит работать в мадридском клубе.

Как сообщает AS, руководство "матрасников" изъявило желание продлить контракт с аргентинским специалистом.

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Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года, однако клуб уже готов сделать предложение с пролонгацией до 2026-го.

Напомним, Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году. За это время он выиграл с клубом 8 титулов, включая два чемпионства Испании, и дважды дошел с командой до финала Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера.