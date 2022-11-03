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Победитель не только на поле: хавбек Манчестер Юнайтед похвастался умениями в CS:GO

Футболисту удалось победить в раунде, где у него было не так много шансов.
Сегодня, 18:51
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images
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Многие футболисты находят себе посторонние занятия вне футбольного поля, отдыхая от своего основного рода деятельности.

Одним из таких развлечений является CS:GO, в который играют многие представители футбола, в том числе и опорник Манчестер Юнайтед Каземиро.

Недавно бразилец, выигравший пять раз Лигу чемпионов в составе мадридского Реала, продемонстрировал свои скиллы в компьютерной игре, выиграв раунд 1 в 2.

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Напомним, что Каземиро присоединился к Манчестер Юнайтед, перейдя из Реала за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в составе манкунианцев, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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