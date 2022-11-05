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Лопетеги возглавил Вулверхэмптон

"Волки" обзавелись новым вожаком стаи.
Сегодня, 11:50
Хулен Лопетеги / https://twitter.com/Wolves
Хулен Лопетеги / https://twitter.com/Wolves

Хулен Лопетеги стал новым главным тренером Вулверхэмптона. Об этом английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Условия подписанного сторонами соглашения не разглашаются.

Сообщается, что 56-летний испанец приступит к своим обязанностям 14 ноября, когда он официально примет бразды правления командой, когда все дивизионы уйдут на перерыв из-за чемпионата мира в Катаре.

До того момента "волки" проведут еще три матча: два в АПЛ против Брайтона и Арсенала, а также один в кубке лиги против Лидса.

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Напомним, что предыдущим местом работы Лопетеги была Севилья, которая уволила его в начале октября, а на его место назначила Хорхе Сампаоли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон АПЛ Хулен Лопетеги

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