Лопетеги возглавил Вулверхэмптон
Хулен Лопетеги стал новым главным тренером Вулверхэмптона. Об этом английский клуб объявил на своем официальном сайте.
Условия подписанного сторонами соглашения не разглашаются.
A new chapter.— Wolves (@Wolves) November 5, 2022
🤝 pic.twitter.com/aCXLr1Miec
Сообщается, что 56-летний испанец приступит к своим обязанностям 14 ноября, когда он официально примет бразды правления командой, когда все дивизионы уйдут на перерыв из-за чемпионата мира в Катаре.
До того момента "волки" проведут еще три матча: два в АПЛ против Брайтона и Арсенала, а также один в кубке лиги против Лидса.
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Напомним, что предыдущим местом работы Лопетеги была Севилья, которая уволила его в начале октября, а на его место назначила Хорхе Сампаоли.