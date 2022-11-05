Красиво попрощались: Барселона в последнем матче Пике добыла уверенную победу над Альмерией

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Ла Лиги Барселона принимала Альмерию. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме гости активно сидели "в окопах" не давая каталонцам забить, однако во втором тайме Усман Дембеле и Френки де Йонг своими голами принесли важные три очка клубу.

Отметим, центрбек Барселоны Жерар Пике объявил о своем уходе из футбола. Домашняя игра против Альмерии стала для него последней на Камп Ноу.

После 13-ти туров Барселона идет на первом месте с 34-мя баллами, а Альмерия занимает 15-ю строчку, набрав 13 очков.

Барселона - Альмерия 2:0

Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62

Барселона: тер Штеген - Бальде, Пике (Кристенсен, 85), Алонсо, Альба - Бускетс (Гави, 68), де Йонг, Педри - Левандовски, Дембеле (Рафинья, 68), Ферран Торрес (Фати, 61).

Альмерия: Фернандо - Мендес, Эли (Эгуарас, 68), Чуми, Кайки (Бабич, 46), Акьеме - Мелеро (Пучмаль, 68), Робертоне (Портильо, 79), Саму Кошта - Баптистао (Диего Соуза, 46), Рамазани.

Предупреждения: Кайки, Ферран Торрес, Дембеле.