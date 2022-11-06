Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Ла Лиги Барселона принимала Альмерию. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме каталонцы не реализовали пенальти - Левандовски с пенальти попал в штангу, а в остальное время гости сидели "в окопах".

После перерыва хозяева смогли свое преимущество воплотить в два гола. На 48-й минуте отличился Дембеле, а подвел итог встречи де Йонг.

Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Альмерия:

Барселона - Альмерия 2:0

Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62

Барселона: тер Штеген - Бальде, Пике (Кристенсен, 85), Алонсо, Альба - Бускетс (Гави, 68), де Йонг, Педри - Левандовски, Дембеле (Рафинья, 68), Ферран Торрес (Фати, 61).

Альмерия: Фернандо - Мендес, Эли (Эгуарас, 68), Чуми, Кайки (Бабич, 46), Акьеме - Мелеро (Пучмаль, 68), Робертоне (Портильо, 79), Саму Кошта - Баптистао (Диего Соуза, 46), Рамазани.

Предупреждения: Кайки, Ферран Торрес, Дембеле.

Источник: MEGOGO