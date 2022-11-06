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Форвард Брентфорда подозревался в ставках на матчи - Футбольная ассоциация Англии до сих пор ведет расследование

При этом сам игрок заявил, что помогает следствию в расследовании данного дела.
Сегодня, 12:29
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни был предметом расследования Футбольной ассоциации Англии, которое все еще продолжается уже на протяжении семи месяцев. Однако игроку так и не было предъявлено никаких обвинений, передает Sky Sports.

Сообщается, что расследование связано со ставками на матчи еще до того, как Тоуни перешел в Брентфорд. Нет никаких предположений, что он когда-либо играл против своей команды.

"Я знаю о сегодняшней статье обо мне в национальной газете", — написал игрок у себя в Twitter. "Я помогал Футбольной ассоциации в расследовании и не буду давать никаких комментариев, пока расследование не завершится. Я гордый англичанин, и я всегда мечтал с детства сыграть за свою страну в финале чемпионата мира".

26-летний футболист надеется попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Состав "Трех львов" будет объявлен 10 ноября.

Брентфорд также выступил с официальным заявлением на своем сайте.

"Мы принимаем к сведению историю об Айвене Тоуни и расследовании ФА. Клуб не будет комментировать".

Сама Футбольная ассоциация также не дает никаких комментариев.

Тоуни начал свою карьеру в Нортгемптоне, а затем перешел в Ньюкасл в 2015 году. Он играл в аренде за Барнсли, Шрусбери, Сканторп и Уиган, прежде чем присоединиться к Питерборо в 2018 году. Затем он перешел в Брентфорд в 2020 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ

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