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"Смерть предателям": фанаты Гента "тепло" поприветствовали Яремчука

Болельщики "буйволов" еще не скоро простят украинца за его переход в стан конкурента.
Сегодня, 16:00
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Минувшим летом Роман Яремчук после неудачного вояжа в Португалию вернулся в Бельгию. За 19 миллионов евро, включая бонусы, Брюгге выкупил его контракт у лиссабонской Бенфики.

Данный трансфер очень не понравился фанатам Гента, в составе которого украинец провел четыре сезона, отметившись 61 голом и 18 результативными передачами в 152 играх.

И вот под самый конец первого круга чемпионата Бельгии Брюгге пожаловал в гости к Генту. И, естественно, поклонники "буйволов" не могли пройти мимо приезда своего бывшего любимца. Они подготовили специальный баннер, гласящий: "Смерть предателям. Яремчук Иуда".

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Этот поединок нападающий начал на скамейке запасных, а вот другой украинец Эдуард Соболь вышел на поле с первых минут.

Пока что возвращение в Бельгию не получается у Яремчука каким-то выдающимся: за 11 матчей он записал на свой счет только два гола и два ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина гент брюгге Роман Яремчук

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