"Было недовольство": Тренер Брюгге рассказал, в чем заключалась проблема с Яремчуком

Главный тренер Брюгге Карл Хуфкенс поделился мыслями о пребывании в клубе украинского нападающего Романа Яремчука.

По словам специалиста, у них возникали недопонимания из-за роли футболиста в команде.

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"Я замечаю рвение Романа и его желание стать успешным в этом клубе. Мы не могли сойтись в мнениях по поводу его роли в команде, но теперь я вижу, насколько он предан нам. У меня было недовольство Яремчуком.

Он не проходил с нами подготовку к сезону. В этом плане хорошо, что у него будет шанс начать все с нуля во время паузы на ЧМ-2022. Это будет та работа, которую он раньше не выполнял, она может дать ему толчок и время для тактических тренировок", - цитирует Хуфкенса Nieuwsblad.

Напомним, ранее Яремчук после тренерского решения остался вне заявки на один матч чемпионата Бельгии, но позже был возвращен в состав.

В текущем сезоне украинский нападающий в составе Брюгге принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.