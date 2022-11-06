Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 обзор матча и результат игры 06.11.2022

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 15-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Ливерпуль. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал форвард мерсисайдской команды Мохамед Салах. Египтянин отметился дублем, забив на 11-й и 40-й минутах.

После 15-ти туров Тоттенхэм занимает 4-е место с 26-ю очками, а Ливерпуль идет на 8-м месте, набрав 19 баллов.

Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль 15-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2

Голы: Кейн, 70 - Салах, 11, 40

Владение мячом: 47% - 53%

Удары (в створ): 14(5) - 13(6)

Атаки (опасные): 120(75) - 122(37)

Тоттенхэм: Льорис – Эмерсон (Доэрти 68), Дайер, Лэнгле, Дэвис, Сессеньон (Кулушевски 68) – Бентанкур, Биссума, Хейбьерг (Моура 89) – Кейн, Перишич.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Гендерсон 74), Фабиньо, Тиаго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фирмино (Джонс 74), Нуньес (Гомес)

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