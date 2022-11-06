Хавбек Астон Виллы сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может пропустить ЧМ-2022. Об этом сообщает издание TNT Sports.

Восстановление 30-летнего футболиста от травмы бедра займет около 6 недель. Таким образом, игрок может пропустить турнир.

Кроме того, из-за этого повреждения Коутиньо не вышел на поле в матче 15-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (3:1).

В текущем сезоне на счету бразильца 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Челси может пропустить Чемпионат мира.