Коутиньо может пропустить ЧМ-2022
Бразилец из-за травмы выбыл на 6 недель.
Хавбек Астон Виллы сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может пропустить ЧМ-2022. Об этом сообщает издание TNT Sports.
Восстановление 30-летнего футболиста от травмы бедра займет около 6 недель. Таким образом, игрок может пропустить турнир.
Кроме того, из-за этого повреждения Коутиньо не вышел на поле в матче 15-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (3:1).
В текущем сезоне на счету бразильца 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что защитник Челси может пропустить Чемпионат мира.