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Коутиньо может пропустить ЧМ-2022

Бразилец из-за травмы выбыл на 6 недель.
Вчера, 21:47
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Хавбек Астон Виллы сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может пропустить ЧМ-2022. Об этом сообщает издание TNT Sports.

Восстановление 30-летнего футболиста от травмы  бедра займет около 6 недель. Таким образом, игрок может пропустить турнир.

Кроме того, из-за этого повреждения Коутиньо не вышел на поле в матче 15-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (3:1).

В текущем сезоне на счету бразильца 12 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Челси может пропустить Чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Астон Вилла Филиппе Коутиньо

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