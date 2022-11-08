Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге из-за травмы

Сроки восстановления от повреждения пока не называются.

Тренерский штаб Брюгге на сможет в ближайших матчах рассчитывать на украинского нападающего Романа Яремчука.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, 26-летний игрок сборной Украины получил травму колена.

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Из-за повреждения украинский форвард пропустит матч Кубка Бельгии против Патро 9 ноября и поединок чемпионата с Антверпеном 13 ноября.

Сколько игроку потребуется времени на восстановление, пока не сообщается, но предполагается, что травма не является серьезно и он сможет быстро вернуться в строй.

Отметим, что в текущем сезоне Яремчук принял участие в 12 матчах в составе Брюгге, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.