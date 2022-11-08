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Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка

Почти десять лет Роберт не видел перед собой красный свет.
Вчера, 23:30
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Во вторник, 8 ноября, в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги сошлись Осасуна и Барселона.Игра пошла явно не по сценарию "сине-гранатовых".

На 11-й минуте поединка Роберт Левандовски получил желтую карточку. Но на этом поляк не остановился и уже всего через 20 минут он получил свое второе предупреждение, из-за чего был вынужден оставить свою команду в меньшинстве.

Стоит отметить, что это всего второе удаление в карьере 34-летнего форварда. Свою единственную красную карточку до этой игры футболист получил в феврале 2013 года еще в составе дортмундской Боруссии.

Напомним, что после поражения мадридского Реала Барселона закрепилась на первом месте таблицы чемпионата Испании, опережая "бланккос" на два очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона осасуна Роберт Левандовски Ла Лига

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