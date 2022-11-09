Осасуна - Барселона 1:2: обзор матча и результат игры 08.11.2022

Каталонцы сумели не только выстоять, но и вырвать три очка в самой концовке поединка.

В Памплоне на Эстадио Эль Садар состоялся матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором местная Осасуна принимала в гостях Барселону. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Уже на 6-й минуте игры хозяева поля вышли вперед, благодаря точному удару в исполнении Давида Гарсии.

А в середине первой половины поединка каталонцы остались в меньшинстве. Удаление заработал тот, от кого ждешь подобного меньше всего - Роберт Левандовски. Удалением в раздевалку также отметился Жерар Пике, проводивший свой последний матч за Барселону на скамейке запасных.

Однако после перерыва именно подопечные Хави Эрнандеса отметились голом. Педри оказался первым на отскоке, что позволило каталонцам вернуться в игру.

Несмотря на то, что Осасуна владела инициативой и численным большинством, итоговую победу вырвала именно Барселона. Рафинья точным ударом головой замкнул навес, принеся тем самым своей команде необходимые три очка.

Это позволит "сине-гранатовым" остаться на вершине таблицы по итогам тура - Реал в случае победы над Кадисом лишь вернет прежний разрыв в два очка. Осасуна продолжает борьбу за еврокубки, идя шестой с 23-мя очками в активе.

Статистика матча Осасуна - Барселона 14-го тура Ла Лиги

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 9

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 15 - 6

Атаки: 113 - 91

Осасуна - Барселона 1:2

Голы: Д. Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85.

Осасуна: Фернандез - Видаль, У. Гарсия, Д. Гарсия, Крус - Торро (Кике, 59) - Р. Гарсия (Пенья, 75), Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83) - Авила (Будимир, 83).

Барселона: тер Штеген - Бальде, Кристенсен (Гави, 74), Алонсо, Альба - Педри (Риад, 89), Бускетс, де Йонг - Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски, Торрес (Фати, 78).

Предупреждения: Крус, Д. Гарсия, Торро, Монкайола - Левандовски, Альба, Бальде.

Удаление: Левандовски (вторая желтая).