Скалони: Надеюсь, ЧМ-2022 не станет для Месси последним
Наставник национальной команды хочет сохранить в своих рядах ключевого игрока.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони надеется, что капитан и нападающий команды Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.
"Чемпионат в Катаре может стать его последним, но я надеюсь, что это не так. Он наслаждается футболом и приносит радость многим людям.
Читайте также: EA Sports спрогнозировали победителя ЧМ-2022 - они предсказали победителей трех предыдущих мундиалей
Если мы проявим должную заботу о нем, то, возможно, увидим и другие его матчи. Футбольный мир об этом просит", – сказал Скалони в интервью CNN.
Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.