Скалони: Надеюсь, ЧМ-2022 не станет для Месси последним

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони надеется, что капитан и нападающий команды Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.

"Чемпионат в Катаре может стать его последним, но я надеюсь, что это не так. Он наслаждается футболом и приносит радость многим людям.

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Если мы проявим должную заботу о нем, то, возможно, увидим и другие его матчи. Футбольный мир об этом просит", – сказал Скалони в интервью CNN.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.