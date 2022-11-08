EA Sports спрогнозировали победителя ЧМ-2022 - они предсказали победителей трех предыдущих мундиалей

Результат не может не радовать одного аргентинского футболиста ПСЖ.

Меньше двух недель осталось до старта 22-го в истории чемпионата мира по футболу, который в этот раз пройдет в Катаре.

Пока сборные только объявляют свои заявки на турнир, создатели популярного футбольного симулятора FIFA, EA Sports спрогнозировали исход мундиаля, передает Bleacher Report.

Был просимулирован весь чемпионат мира, от группового этапа до финала. В итоге победителем стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла своего главного соперника сборную Бразилии со счетом 1:0.

Можно выделить, что в результате симуляции Южная Корея на стадии группового этапа оказалась сильнее Уругвая и Ганы, после чего в четвертьфинале уступила будущему финалисту.

Лучшим бомбардиром турнира стал Лионель Месси с восемью голами. Главными асистентами мундиаля оказались сразу трое: Карим Бензема, Петр Зелински и Бернарду Силва.

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Стоит отметить, что данным способом были спрогнозированы победители предыдущих трех чемпионатов мира - и все случаи оказались верными.