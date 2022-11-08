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Блаттер признал ошибкой решение отдать чемпионат мира 2022 года Катару

При этом он не стал извиняться за то, что дал право провести турнир в 2018 году стране-агрессору.
Сегодня, 17:45
Зепп Блаттер / Getty Images
Зепп Блаттер / Getty Images

Решение отдать предстоящий чемпионат мира Катару сопровождалось критикой с самого начала, но ФИФА была непреклонна - мундиаль пройдет там.

Однако недавно в интервью для швейцарской газеты Tages-Anzeiger бывший президент Федерации Зепп Блаттер признался, что данное решение было ошибкой.

"Выбор Катара был ошибкой", — цитирует Блаттера Sky Sports. "Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для них".

"В то время мы фактически договорились в исполкоме, что россия должна получить чемпионат мира 2018 года, а США — чемпионат мира 2022 года. Было бы жестом мира, если бы два давних политических оппонента принимали чемпионат мира один за другим".

Он признает, что несет ответственность за проведение турнира в Катаре.

"Я могу только повторить: выбор Катара был ошибкой, и я был ответственен за это как президент в то время. Теперь, когда чемпионат мира неизбежен, я рад, что, за некоторыми исключениями, ни один футболист не бойкотирует его".

"Для меня ясно одно: Катар — ошибка. Выбор был неудачный. Что мне интересно: почему новый президент ФИФА (Джанни Инфантино) живет в Катаре? Он не может быть главой местной организации. Это не его работа. Для этого есть два оргкомитета — местный и один от ФИФА".

Однако Блаттер не стал сожалеть о решении присудить россии чемпионат мира после вторжения страны в Украину в 2014 году. Он заявил, что больше не контактирует с президентом страны-агрессора, и отверг обвинения в том, что рф использовала мундиаль в качестве "пропагандистской платформы".

"Многие другие также используют спорт в политических целях. Я не судья и не хочу судить об этом".

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. На ISPORT можно ознакомиться с уже объявленными заявками сборных на турнир.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар Зепп Блаттер Чемпионат мира 2022

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