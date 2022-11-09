Интер добыл волевую победу, разгромив Болонью

В среду, 9 ноября, в рамках 14-го тура Серии А Интер встречался с Болоньей. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

В первом тайме гости забили гол именитому сопернику на 22-й минуте, за что потом сильно поплатились. Сначала через пару мгновений Эдин Джеко сравнял счет, а после хозяева приступили к разгрому.

Уже к 76-й минуте Интер наколотил Болонье 6 голов, который вполне хватило для победы. В оставшееся время команды лишь доигрывали, так как исход встречи был ясен.

После 14-ти туров Интер идет на 4-м месте с 27-ю баллами, а Болонья занимает 13-ю строчку, набрав 16 очков.

Интер - Болонья 6:1

Голы: Джеко, 26, Димарко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59 пен, Госенс, 76 - Ликояннис, 22

Интер: Онана, Думфрис (Белланова, 61), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 62), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 74), Барелла (Гальярдини, 74), Джеко, Мартинес (Брозович, 62).

Болонья: Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми (Соса, 46), Ликояннис, Медель (Моро, 46), Схаутен, Фергюсон (Сориано, 61), Арнаутович (Зиркзее, 61), Орсолини, Барроу (Виньято, 74).

Предупреждения: Арнаутович, Лукуми, Медель, Мартинес, Орсолини, Соса.