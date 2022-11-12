Брентфорд на последних секундах матча вырвал победу над Манчестер Сити

"Горожане" весьма неожиданно потеряли очки в матче с андердогом.

В субботу, 12 ноября, в рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Брентфорд. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече отметились гости. Форвард Брентфорда Иван Тоуни отличился на 16-й минуте матча.

Под занавес тайма хозяева смогли сравнять счет. Хавбек Фил Фоден возобновил паритет с передачи защитника Мануэля Аканджи.

В оставшееся время "горожане" пытались дожать своего оппонента, однако сами же напоролись на контратаку в концовке, ввиду чего проиграли.

После 16-ти туров Манчестер Сити идет на втором месте с 32-мя баллами, а Брентфорд занимает 11-ю строчку, набрав 19 очков.

Манчестер Сити - Брентфорд 1:2

Голы: Фоден, 45+1 - Тоуни, 16, 90+8

Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз, Лапорт, Аканджи, Жоау Канселу (Альварес, 87) - Гюндоган, де Брюйне, Родри - Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Брентфорд: Райя - Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри - Дасилва, Йенсен, Янельт (Нергор, 62), Оньека - Тоуни, Мбемо (Висса, 74).

Предупреждения: Холанд, Мбемо, Жоау Канселу.