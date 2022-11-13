ПСЖ близок к продлению контракта с ключевым полузащитником клуба

Верратти подпишет новое соглашение до 2026 года.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание Football Italia.

30-летний итальянец подпишет новое соглашение до 2026 года, а зарплата игрока в парижском клубе увеличится до 12 млн евро за сезон.

Напомним, действующий контракт Верратти с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Игрок выступает за клуб с 2012 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 13 матчей в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ контактировал с представителями Мудрика.