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ПСЖ близок к продлению контракта с ключевым полузащитником клуба

Верратти подпишет новое соглашение до 2026 года.
Сегодня, 09:49
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание Football Italia.

30-летний итальянец подпишет новое соглашение до 2026 года, а зарплата игрока в парижском клубе увеличится до 12 млн евро за сезон.

Напомним, действующий контракт Верратти с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Игрок выступает за клуб с 2012 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 13 матчей в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ контактировал с представителями Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

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