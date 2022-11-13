Почеттино: Месси в Барселоне или Роналду в Реале – благословение

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время работы в стане парижской команды.

"Такой опыт был необходим – работа с большими звездами, общение с руководством. Это стало вызовом – я был в сложной ситуации и пытался сделать так, чтобы этот особенный клуб работал.

Нужно постоянно адаптироваться, потому что величия слишком много. Месси для Барселоны или Криштиану Роналду в Реале – это благословение. Но когда игроков, которые хотят быть номером один, становится слишком много, то могут быть проблемы.

Все-таки на поле – 11 игроков и один мяч. Назначили пенальти, и кто же его будет бить? Это даже не решение тренера.

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Инструкции не существует, это не объяснить. Например, Навас и Доннарумма. Два первых номера на одной позиции. Теперь стало проще. Нам нужно было постоянно искать консенсусы, быть гибкими и стараться дать каждому то, что ему нужно. Каждому нужно разное, у всех – свои обстоятельства, которые зависят от спортивных результатов, семьи и так далее.

Люди смотрят только на результат, но это максимально сложная работа. Думаю, мы внесли в нее естественность. Мы дали толчок, который привел к некоторой стабильности в ПСЖ в этом году", – сказал Почеттино в интервью Relevo.

Напомним, аргентинец проработал в ПСЖ полтора сезона. Почеттино был уволен из клуба летом 2022 года.