Барселона заинтересована в подписании защитника Баварии

Барселона интересуется фулбеком Баварии Бенжаменом Паваром. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Приоритетом клуба в зимнее трансферное окно является подписание правого защитника. В сферу интересов Барселоны попал Бенжамен Павар. Каталонцев привлекло то, что 26-летний француз хочет уйти из мюнхенского клуба.

Отметим, в числе кандидатов на усиление позиции рассматриваются Диогу Далот из Манчестер Юнайтед, а также Хуан Фойт из Вильярреала.

В текущем сезоне на счету Павара 1 гол в 13 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона и Манчестер Сити заинтересованы в услугах Артеты.