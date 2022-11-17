Globe Soccer Awards: Анчелотти - лучший тренер года, Рамос - лучший защитник всех времен

Игроки, тренеры и футбольные деятели были награждены за свой вклад в футбол.

В четверг, 17 ноября, в Дубае состоялась ежегодная церемония Globe Soccer Awards, награждающая футболистов, тренеров и личностей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию футбола.

Всего же было выдано 27 наград по 24 разным номинациям, включающих "Лучший тренер года", "Лучший руководитель года" и многие другие:

Лучшая женская команда года - Лион;

Лучшая мужская команда года - Реал;

Лучший защитник всех времен - Серхио Рамос (ПСЖ);

Лучшая молодежная команда года - Бенфика;

Почетная награда за тренерский вклад в футбол - Унаи Эмери (Вильярреал/Астон Вилла);

Лучший президент года - Флорентино Перес (Реал);

Лучший спортивный директор года - Паоло Мальдини и Фредерик Массара (Милан);

Почетная награда за руководительский вклад в футбол - Адриано Галлиани (Монца);

Лучший тренер года - Карло Анчелотти (Реал);

Лучший игрок года - Карим Бензема (Реал);

Лучшая футболиста года - Алексия Путельяс (Барселона);

Почетная награда за игровой вклад в футбол - Ромарио, Уэйн Руни, Златан Ибрагимович;

Power Horse Emerging игрок года - Виктор Осимхен (Наполи);

Скаут года - Джуни Калафат (Реал);

Лучший трансфер года - Рафаэла Пимента (наследница Мино Райолы);

Лучший агент года - Жорже Мендеш;

Лучший руководитель года - Хосе Анхель Санчес (Реал);

Лучший игрок года по версии фанатов из TikTok - Мохамед Салах (Ливерпуль);

Лучший журналист года - Фабрицио Романо;

Лучший ESports игрок года - Tuga810;

Почетная награда за агентский вклад в футбол - Рене Рамос (брат и агент Серхио Рамоса).

Лучший футбольный инфлюенсер соцсетей - Хаби Лейм;

Лучший футбольный TikTok-контент мейкер года - Alnoufali_7;

Лучший футбольный ютубер - ZABALIVE.