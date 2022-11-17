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Globe Soccer Awards: Анчелотти - лучший тренер года, Рамос - лучший защитник всех времен

Игроки, тренеры и футбольные деятели были награждены за свой вклад в футбол.
Сегодня, 20:40
Карло Анчелотти и Серхио Рамос
Карло Анчелотти и Серхио Рамос

В четверг, 17 ноября, в Дубае состоялась ежегодная церемония Globe Soccer Awards, награждающая футболистов, тренеров и личностей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию футбола.

Всего же было выдано 27 наград по 24 разным номинациям, включающих "Лучший тренер года", "Лучший руководитель года" и многие другие:

Лучшая женская команда года - Лион;
Лучшая мужская команда года - Реал;
Лучший защитник всех времен - Серхио Рамос (ПСЖ);
Лучшая молодежная команда года - Бенфика;
Почетная награда за тренерский вклад в футбол - Унаи Эмери (Вильярреал/Астон Вилла);

Лучший президент года - Флорентино Перес (Реал);
Лучший спортивный директор года - Паоло Мальдини и Фредерик Массара (Милан);
Почетная награда за руководительский вклад в футбол - Адриано Галлиани (Монца);
Лучший тренер года - Карло Анчелотти (Реал);
Лучший игрок года - Карим Бензема (Реал);
Лучшая футболиста года - Алексия Путельяс (Барселона);
Почетная награда за игровой вклад в футбол - Ромарио, Уэйн Руни, Златан Ибрагимович;

Power Horse Emerging игрок года - Виктор Осимхен (Наполи);
Скаут года - Джуни Калафат (Реал);
Лучший трансфер года - Рафаэла Пимента (наследница Мино Райолы);
Лучший агент года - Жорже Мендеш;
Лучший руководитель года - Хосе Анхель Санчес (Реал);
Лучший игрок года по версии фанатов из TikTok - Мохамед Салах (Ливерпуль);

Лучший журналист года - Фабрицио Романо;
Лучший ESports игрок года - Tuga810;
Почетная награда за агентский вклад в футбол - Рене Рамос (брат и агент Серхио Рамоса).
Лучший футбольный инфлюенсер соцсетей - Хаби Лейм;
Лучший футбольный TikTok-контент мейкер года - Alnoufali_7;
Лучший футбольный ютубер - ZABALIVE.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Карло Анчелотти Серхио Рамос Реал Мадрид

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