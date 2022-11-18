Руни ответил на критику Роналду: Некоторые комментарии странные

В своем скандальном интервью Криштиану Роналду раскритиковал своих бывших партнеров, в частности Уэйна Руни. Тренер Ди Си Юнайтед был ошеломлен его словами и отказался их комментировать. Но журналисты CNN наконец-то смогли взять у Руни небольшое интервью.

Speaking to @CNN can’t fault Rooney’s comments on Ronaldo. Fair and accurate. Wonder if Ronnie will see it that way 🤷🏾‍♂️



pic.twitter.com/gxQ0frrUK6 — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) November 18, 2022

“Роналду – невероятный игрок. Они с Месси – вероятно, два лучших игрока, когда-либо игравших в футбол. Я его даже не критиковал, а просто сказал, что возраст настигает каждого из нас. Криштиану трудно с этим справиться”, - заявил экс-игрок “красных дьяволов”.

Также Руни сказал, что уверен, что когда интервью Роналду выйдет полностью, МЮ как-то с этим разберется и сможет принять определенные действия, чтобы справиться с кризисом.

Напомним, что в своем интервью Криштиану заявил, что Руни критикует его за то, что завидует тому, что Роналду до сих пор играет, а Уэйн уже закончил карьеру. А после этого назвал всех своих критиков крысами.