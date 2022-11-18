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Фернандеш: У меня нет проблем с Роналду - я не читал его интервью

Хавбек манкунианцев полностью сконцентрирован на удачном выступлении сборной Португалии на чемпионате мира.
Сегодня, 21:06
Криштиану Роналду и Бруно Фернандеш / Getty Images
Криштиану Роналду и Бруно Фернандеш / Getty Images

В понедельник, 14 ноября, Бруно Фернандеш обменялся холодным рукопожатием с Криштиану Роналду, когда они встретились в расположении сборной Португалией.

Это произошло после взрывного интервью 37-летнего форварда, в котором он раскритиковал Манчестер Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага. Но по словам Фернандеша, их "конфликт" был преувеличен СМИ, так как на первоначальном видео не было звука.

Хавбек сказал, что аудиозапись доказывает, что они пошутили и что у него нет проблем с одноклубником.

"У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу, и, как однажды сказал мне тренер: "Все, что вы можете контролировать — это вы сами", - цитирует Бруно Sky Sports. "Вы должны контролировать себя, выкладываться на полную и все".

"Это национальная команда. Манчестер Юнайтед будет в центре моего внимания после чемпионата мира. Я не читал интервью, так что я в порядке. Мы должны быть сосредоточены на чемпионате мира, потому что он не проводится каждый раз".

Напомним, что в своем интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду высказался о своих отношениях с Лионелем Месси.

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