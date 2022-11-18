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Почеттино: Хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022

Аргентинец верит в успех своего соотечественника.
Вчера, 23:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что хочет увидеть победу нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2022.

"Прежде всего, я надеюсь, что то же самое не произойдет. Я бы хотел, чтобы Лео выиграл чемпионат мира. Он заслужил это.

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В отличие от Аргентины Бьелсы, победа на Копа Америка стала шагом вперед в уверенности, груз упал с его плеч. Месси находится на пике зрелости и делает Аргентину серьезным претендентом. Мы находимся в беспроигрышной ситуации", – сказал Почеттино в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Лионель Месси Маурисио Почеттино

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