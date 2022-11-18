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Месси - единственный в сборной Аргентины, кто живет в Дохе один

Последние 10 лет он делил комнату с Агуэро.
Сегодня, 11:51
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси – единственный сейчас из аргентинцев, кто живет в отеле один, об этом сообщает издание Olé. Следует отметить, что такая ситуация сложилась с Лео впервые за все его участие в крупных турнирах.

Соседние от капитана комнаты занимают Отаменди и Де Пауль с одной стороны, и Паредес и Ди Мария – с другой.

Раньше Лео всегда жил с Серхио Агуэро, но легендарный нападающий завершил карьеру. С этого времени Месси живет один, когда находится в расположении сборной, так было, например, во время отборов в ЧМ-2022.

Кроме Агуэро, Месси приходилось делить комнату только с Хуаном Вероном. Это было во время ЧМ-2010 в ЮАР, а после этого Серхио был его постоянным соседом.

Напомним, что Лео уже успел отличиться голом и передачей в товарищеской встрече против сборной ОАЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Серхио Агуэро

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