Почеттино: Мбаппе – зверь, но ему еще нужно найти себя

Бывший тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

"Южная Америка не побеждает на чемпионате мира с 2002 года. Все зависит от Месси и Неймара и от их взгляда на игру, совершенно разного, особенно в процессе созидания.

Мбаппе? По сравнению с двумя другими он моложе и, следовательно, незрел, хотя он уже выиграл чемпионат мира – моменты командного спорта, которые трудно понять.

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Килиан – зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей, но ему все еще нужно найти себя", – сказал Почеттино в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА.